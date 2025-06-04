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УЕФА может снять очки с «Барселоны» или ограничить размер ее заявки на ЛЧ из-за потенциального нарушения финансовых правил. Клуб уже штрафовали на 500 000 евро за схожий эпизод

УЕФА может наказать «Барселону» за повторное нарушение требований.

В июле 2023 года Союз европейских футбольных ассоциаций обязал каталонцев заплатить полмиллиона евро из-за некорректного отражения прибыли от продажи нематериальных активов. Утверждалось, что это связано с первым из так называемых экономических рычагов – продажей 10% аудиовизуальных прав на сумму 267 089 000 евро сроком на 25 лет в 2022 году. «Блауграна» обжаловала решение, посчитав, что оно не соответствует тяжести нарушения, однако апелляции, в том числе в Спортивный арбитражный суд, были отклонены.

The Times пишет, что в 2022 году были проданы еще 15% прав – за 400 млн евро. Решение CAS означает, что и эти доходы не могут быть отнесены к операционным – а именно такое их отражение было признано неправомерным и предопределило нарушение требований к предельному размеру убытков.

Отмечается, что «блаугране» могут грозить сокращение размеров заявки на Лигу чемпионов в следующем сезоне или даже снятие очков, если ошибка действительно будет установлена.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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