Колосков о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Правильное решение, по регламенту нарушений нет. Клуб покажет конкурентоспособную игру, надеюсь»
Вячеслав Колосков считает правильным решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.
Сегодня РФС подтвердил, что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.
«Конечно, решение абсолютно правильное, потому что у нас есть действующий регламент, по которому в таких случаях предпочтение должно отдаваться клубам РПЛ.
Все исполнено по регламенту, никаких нарушений принципов нет. Надеюсь, в следующем сезоне нижегородский клуб покажет конкурентоспособную игру и докажет, что не зря остался в Премьер-лиге», – сказал почетный президент РФС.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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