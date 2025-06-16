Колосков о том, что «Пари НН» останется в РПЛ: «Правильное решение, по регламенту нарушений нет. Клуб покажет конкурентоспособную игру, надеюсь»

Вячеслав Колосков считает правильным решение оставить «Пари НН» в Мир РПЛ.

Сегодня РФС подтвердил , что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.

«Конечно, решение абсолютно правильное, потому что у нас есть действующий регламент, по которому в таких случаях предпочтение должно отдаваться клубам РПЛ.

Все исполнено по регламенту, никаких нарушений принципов нет. Надеюсь, в следующем сезоне нижегородский клуб покажет конкурентоспособную игру и докажет, что не зря остался в Премьер-лиге», – сказал почетный президент РФС.

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