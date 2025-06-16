Гендиректор «Пари НН» о том, что клуб останется в РПЛ: «Не стал бы говорить о заслуженном или незаслуженном решении. Если есть решение, то мы его с достоинством принимаем»

В «Пари НН» отреагировали на решение оставить клуб в Мир РПЛ.

Сегодня РФС подтвердил , что нижегородский клуб примет участие в следующем розыгрыше высшего дивизиона России.

«Мы только что узнали о решении из СМИ, даже не успели проверить формулировку решения. Тем не менее в нас поверили и в РФС, и представители лиг – РПЛ и ФНЛ. Выражаю большое спасибо всем. Такое решение позволит не только сохранить клуб в РПЛ, но и поспособствует развитию спортивной вертикали в нашем регионе.

От наличия клуба в высшей лиге многое зависит и для нашей академии, и для других сателлитных проектов. Мы рады, что большой футбол сохранил свою прописку в Нижнем Новгороде.

Не стал бы говорить о заслуженном или незаслуженном решении. Не совсем правильно выстраивать такую коннотацию. Если есть решение, то мы его с достоинством принимаем.

Повлияет ли это решение на поиск тренера? 19-го числа у нас начинается тренировочный сбор. В любом случае, мы озвучим информацию по главному тренеру до этой даты», – сказал генеральный директор «Пари НН » Давид Мелик-Гусейнов .