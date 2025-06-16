«Нант» назначил Луиша Каштру. Тренер работал в системе «Бенфики», возглавлял «Дюнкерк» в Лиге 2

«Нант» назначил Луиша Каштру на пост главного тренера.

45-летний португальский специалист подписал контракт сроком на два года с возможностью продления на сезон.

Каштру начал свою тренерскую карьеру в 2000-х, работая с молодежными командами в таких клубах, как «Витория Гимараэш » и «Аль-Наср». В 2019 году он возглавил греческий «Панэтоликос ».

Затем работал в академии и тренировал вторую команду «Бенфики». В сентябре 2023 года Каштру возглавил «Дюнкерк » в Лиге 2, который завершил прошлый чемпионат на 4-м месте и дошел до полуфинала Кубка Франции, уступив «ПСЖ» (2:4).