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«Нант» назначил Луиша Каштру. Тренер работал в системе «Бенфики», возглавлял «Дюнкерк» в Лиге 2

«Нант» назначил Луиша Каштру на пост главного тренера.

45-летний португальский специалист подписал контракт сроком на два года с возможностью продления на сезон. 

Каштру начал свою тренерскую карьеру в 2000-х, работая с молодежными командами в таких клубах, как «Витория Гимараэш» и «Аль-Наср». В 2019 году он возглавил греческий «Панэтоликос».

Затем работал в академии и тренировал вторую команду «Бенфики». В сентябре 2023 года Каштру возглавил «Дюнкерк» в Лиге 2, который завершил прошлый чемпионат на 4-м месте и дошел до полуфинала Кубка Франции, уступив «ПСЖ» (2:4). 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Нанта»
logoлига 1 Франция
logoПанэтоликос
logoД2 Франция
logoДюнкерк
logoНант
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