Каннаваро о ЦСКА: «Один друг предложил видеозвонок с президентом клуба. Никто мне не позвонил»

Фабио Каннаваро прокомментировал слухи о том, что он может возглавить ЦСКА.

Ранее появилась информация , что президент московского клуба Евгений Гинер лично заинтересован в назначении итальянского специалиста.

«Один мой друг предложил с президентом ЦСКА видеозвонок. Но, если честно, никто мне в итоге так и не позвонил», – сказал Фабио Каннаваро .

В минувшем сезоне Каннаваро возглавлял «Динамо» Загреб. Он был назначен в декабре 2024 года, а в апреле 2025-го был уволен. На момент его отставки клуб шел на 3-м месте в чемпионате Хорватии, а завершил сезон на 2-м, уступив «Риеке» по личным встречам.

Ранее экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии также тренировал итальянские клубы «Удинезе» и «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь».

Мостовой о Каннаваро в ЦСКА: «Наконец-то стали приглашать футбольных людей, а не кого попало. С ними можно говорить о футболе»