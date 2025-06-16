Каннаваро о ЦСКА: «Один друг предложил видеозвонок с президентом клуба. Никто мне не позвонил»
Ранее появилась информация, что президент московского клуба Евгений Гинер лично заинтересован в назначении итальянского специалиста.
«Один мой друг предложил с президентом ЦСКА видеозвонок. Но, если честно, никто мне в итоге так и не позвонил», – сказал Фабио Каннаваро.
В минувшем сезоне Каннаваро возглавлял «Динамо» Загреб. Он был назначен в декабре 2024 года, а в апреле 2025-го был уволен. На момент его отставки клуб шел на 3-м месте в чемпионате Хорватии, а завершил сезон на 2-м, уступив «Риеке» по личным встречам.
Ранее экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии также тренировал итальянские клубы «Удинезе» и «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь».
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