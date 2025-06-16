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Каннаваро о ЦСКА: «Один друг предложил видеозвонок с президентом клуба. Никто мне не позвонил»

Фабио Каннаваро прокомментировал слухи о том, что он может возглавить ЦСКА.

Ранее появилась информация, что президент московского клуба Евгений Гинер лично заинтересован в назначении итальянского специалиста.

«Один мой друг предложил с президентом ЦСКА видеозвонок. Но, если честно, никто мне в итоге так и не позвонил», – сказал Фабио Каннаваро

В минувшем сезоне Каннаваро возглавлял «Динамо» Загреб. Он был назначен в декабре 2024 года, а в апреле 2025-го был уволен. На момент его отставки клуб шел на 3-м месте в чемпионате Хорватии, а завершил сезон на 2-м, уступив «Риеке» по личным встречам.

Ранее экс-защитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии также тренировал итальянские клубы «Удинезе» и «Беневенто», саудовский «Аль-Наср», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь».

Мостовой о Каннаваро в ЦСКА: «Наконец-то стали приглашать футбольных людей, а не кого попало. С ними можно говорить о футболе»

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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