«Наполи» хочет подписать Бекема, переговоры на продвинутой стадии. Защитником интересовались «Реал», «Интер», «Ливерпуль», «Челси» и «Атлетико» (GIFN)
«Наполи» работает над подписанием Сама Бекема из «Болоньи».
По данным Get Italian Football News, игрок стал первым выбором неаполитанцев на роль центрального защитника. Переговоры продолжаются и в настоящее время находятся на продвинутой стадии. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.
Также в трансфере нидерландца заинтересован «Интер», однако явное преимущество сейчас на стороне «Наполи».
«Ливерпуль», «Реал Мадрид», «Челси» и «Атлетико» проявляли интерес в прошлом, но теперь все указывает на то, что Бекема перейдет в «Наполи».
С полной статистикой 26-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Get Italian Football News
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