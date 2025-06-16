«Наполи» хочет подписать Бекема, переговоры на продвинутой стадии. Защитником интересовались «Реал», «Интер», «Ливерпуль», «Челси» и «Атлетико» (GIFN)

«Наполи» работает над подписанием Сама Бекема из «Болоньи».

По данным Get Italian Football News, игрок стал первым выбором неаполитанцев на роль центрального защитника. Переговоры продолжаются и в настоящее время находятся на продвинутой стадии. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2027 года.

Также в трансфере нидерландца заинтересован «Интер », однако явное преимущество сейчас на стороне «Наполи».

«Ливерпуль », «Реал Мадрид », «Челси » и «Атлетико » проявляли интерес в прошлом, но теперь все указывает на то, что Бекема перейдет в «Наполи».

С полной статистикой 26-летнего защитника можно ознакомиться здесь .