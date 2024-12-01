«Реалу», «Атлетико», «Интеру» и «Юве» интересен защитник «Болоньи» Бекема

Защитник «Болоньи» Сам Бекема интересен нескольким топ-клубам.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Реал » и «Атлетико » рассматривают возможность подписания Бекемы предстоящим летом. За нидерландским защитником также следят «Ювентус », «Интер» и несколько клубов АПЛ .

В нынешнем сезоне Бекема провел за «Болонью» 13 матчей в Серии А, отметившись голевой передачей. Подробную статистику 26-летнего защитника можно найти здесь .