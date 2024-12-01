«Реалу», «Атлетико», «Интеру» и «Юве» интересен защитник «Болоньи» Бекема
Защитник «Болоньи» Сам Бекема интересен нескольким топ-клубам.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Реал» и «Атлетико» рассматривают возможность подписания Бекемы предстоящим летом. За нидерландским защитником также следят «Ювентус», «Интер» и несколько клубов АПЛ.
В нынешнем сезоне Бекема провел за «Болонью» 13 матчей в Серии А, отметившись голевой передачей. Подробную статистику 26-летнего защитника можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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