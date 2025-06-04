«Роме» интересны защитники «Болоньи» Лукуми и Бекема, а также Балерди из «Марселя». Приоритет клуба летом – укрепление обороны (Джанлука Ди Марцио)

«Рома» намеревается укрепить линию обороны этим летом.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, эта цель обозначена клубом как приоритетная. Сейчас у римлян на примете три защитника.

«Джалоросси» очень нравится Леонардо Балерди из «Марселя », однако затраты на его трансфер могут быть слишком высоки.

Кроме того, «Рома» присматривается к Джону Лукуми и Саму Бекеме из «Болоньи».

Отмечается, что последний также интересен «Наполи», в связи с чем подписать его может быть сложнее.