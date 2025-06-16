21 человек в «Салернитане» пострадал от пищевого отравления. Людей госпитализировали из аэропорта после матча плей-офф Серии B с «Сампдорией». Клуб просит перенести ответную игру

Более 20 человек в «Салернитане» перенесли пищевое отравление.

Вчера «Сампдория » дома обыграла «Салернитану» (2:0) в финале плей-офф за сохранение места в Серии B . Ответная игра должна пройти 20 июня.

Клуб сообщил, что недомогание у пострадавших проявилось уже на обратном пути домой из Генуи. Машинам скорой помощи пришлось прибыть в аэропорт Салерно Коста-д’Амальфи для того, чтобы оказать помощь и госпитализировать членов команды.

В общей сложности от отравления пострадал 21 человек, включая игроков и персонал. Сегодня «Салернитана » отменила тренировку.

Клуб инициировал расследование и обратился к руководству лиги с просьбой перенести ответный матч с «Сампдорией».