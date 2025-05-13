«Сампдория» впервые в истории вылетела в третью лигу Италии. Она играла в Серии А в 2023-м
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий дивизион.
Команда, которую с апреля возглавляет Альбериго Эвани, финишировала на 18-й строчке в Серии Б и покинула вторую лигу.
Она начинала сезон под руководством Андреа Пирло, затем приходили Андреа Соттиль и Леонардо Семпличи.
C момента основания в 1946 году «Сампдория» никогда не опускалась ниже второй по силе лиги Италии.
Всего два года назад команда из Генуи еще играла в Серии А.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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