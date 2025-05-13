«Сампдория» впервые в истории вылетела в третью лигу Италии. Она играла в Серии А в 2023-м

«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий дивизион.

Команда, которую с апреля возглавляет Альбериго Эвани , финишировала на 18-й строчке в Серии Б и покинула вторую лигу.

Она начинала сезон под руководством Андреа Пирло , затем приходили Андреа Соттиль и Леонардо Семпличи.

C момента основания в 1946 году «Сампдория» никогда не опускалась ниже второй по силе лиги Италии.

Всего два года назад команда из Генуи еще играла в Серии А.