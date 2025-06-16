Витинья о жаре в США после 4:0 «ПСЖ»: «Атлетико» немного сложнее, потому что они играют без мяча. Обеим командам было непросто»
Витинья высказался о высокой температуре в США во время клубного чемпионата мира.
Ранее «ПСЖ» обыграл «Атлетико» со счетом 4:0 в рамках турнира.
«Конечно, это сложно. Это касается обеих команд. Возможно, «Атлетико» немного сложнее, потому что они играют без мяча.
Мне сложнее бежать за мячом. Сегодня здесь жарко, я весь красный.
Было действительно непросто, но мы пытаемся восстановиться как можно лучше, потому что на этом этапе сезона это может иметь решающее значение», – сказал полузащитник «ПСЖ» на пресс-конференции после матча.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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