Маркиньос после 4:0 с «Атлетико»: «ПСЖ» выиграл ЛЧ и продолжает выкладываться. Энрике умеет работать над мотивацией – мы знаем, что делать и как играть»
Маркиньос доволен игрой «ПСЖ» в последних матчах.
В первой игре группового этапа клубного чемпионата мира парижане разгромили «Атлетико» со счетом 4:0.
«Я очень доволен текущей формой команды. Наш тренер очень требователен, мы выиграли Лигу чемпионов и продолжаем выкладываться полностью. Команда поддерживает свой уровень благодаря молодым игрокам и качественному составу. Соревнование долгое, случиться может что угодно, но мы намерены бороться в каждом матче».
О Луисе Энрике
«Когда все идет хорошо, он подбадривает нас. Если что-то идет не так, он работает, чтобы это исправить. Он прекрасно умеет работать над мотивацией и психологическим настроем. Это ежедневная философия. Мы знаем, что делать, как тренироваться и как играть», – сказал защитник «ПСЖ».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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