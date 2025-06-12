«МЮ» был моей любимой английской командой с детства, я мечтал носить красную футболку. Я сосредоточен на том, чтобы помочь клубу вернуться на вершину». Кунья о переходе

Матеус Кунья высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».

Бразильский нападающий подписал пятилетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

«Трудно передать словами мои чувства по поводу того, что я стал игроком «Манчестер Юнайтед ». С тех пор, как я был ребенком и смотрел матчи Премьер-лиги по телевизору в доме своей бабушки в Бразилии, «Юнайтед» был моей любимой английской командой, и я мечтал носить красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.

Я с нетерпением жду начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с моими партнерами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы усердно работать, чтобы стать ценной частью команды и помочь этому клубу вернуться на вершину», – сказал Кунья .