«МЮ» был моей любимой английской командой с детства, я мечтал носить красную футболку. Я сосредоточен на том, чтобы помочь клубу вернуться на вершину». Кунья о переходе
Матеус Кунья высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед».
Бразильский нападающий подписал пятилетний контракт с опцией продления еще на один сезон.
«Трудно передать словами мои чувства по поводу того, что я стал игроком «Манчестер Юнайтед». С тех пор, как я был ребенком и смотрел матчи Премьер-лиги по телевизору в доме своей бабушки в Бразилии, «Юнайтед» был моей любимой английской командой, и я мечтал носить красную футболку. Я хочу поблагодарить свою семью и всех, кто помог мне воплотить эту мечту в реальность.
Я с нетерпением жду начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с моими партнерами по команде и подготовиться к предстоящему сезону. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы усердно работать, чтобы стать ценной частью команды и помочь этому клубу вернуться на вершину», – сказал Кунья.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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