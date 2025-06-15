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Березовский о Карпине: «Динамо» с ним будет бороться за чемпионство. Он зарекомендовал себя как сильный специалист»

Роман Березовский с оптимизмом оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

– Карпин уже зарекомендовал себя как сильный специалист. Неслучайно он оказался тренером сборной России. С ним «Динамо» будет бороться за чемпионство.

 – Как относитесь к совмещению постов?

 – Пока сборная отстранена от международных турниров, это не будет мешать работе. Когда эти санкции в конце концов будут сняты, все усложнится, потому что совмещать тяжело. Это серьезная нагрузка, – сказал экс-вратарь «Динамо».

Чего добьется Карпин в «Динамо»?21274 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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