Березовский о Карпине: «Динамо» с ним будет бороться за чемпионство. Он зарекомендовал себя как сильный специалист»
Роман Березовский с оптимизмом оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».
– Карпин уже зарекомендовал себя как сильный специалист. Неслучайно он оказался тренером сборной России. С ним «Динамо» будет бороться за чемпионство.
– Как относитесь к совмещению постов?
– Пока сборная отстранена от международных турниров, это не будет мешать работе. Когда эти санкции в конце концов будут сняты, все усложнится, потому что совмещать тяжело. Это серьезная нагрузка, – сказал экс-вратарь «Динамо».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?21274 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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