Березовский о Карпине: «Динамо» с ним будет бороться за чемпионство. Он зарекомендовал себя как сильный специалист»

Роман Березовский с оптимизмом оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

– Карпин уже зарекомендовал себя как сильный специалист. Неслучайно он оказался тренером сборной России. С ним «Динамо» будет бороться за чемпионство.

– Как относитесь к совмещению постов?

– Пока сборная отстранена от международных турниров, это не будет мешать работе. Когда эти санкции в конце концов будут сняты, все усложнится, потому что совмещать тяжело. Это серьезная нагрузка, – сказал экс-вратарь «Динамо ».