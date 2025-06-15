Туфрин о «Зените»: «Штаб Семака надо было перетряхнуть, не все тренеры готовы двигать команду вперед. Нужен новый подход к иностранцам, отдача от бразильцев из года в год снижается»

Леонид Туфрин ожидал изменений в тренерском штабе «Зенита».

– В «Зените » ничего не поменялось по итогам сезона. Я все-таки рассчитывал, что какие-то перестановки произойдут, в том же тренерском штабе. Практика показывает: после пяти лет работы в одном клубе у тренера начинается спад результатов, если нет перемен, движения вперед. Это касается и главного тренера, и его помощников.

И если «Зенит» оставил на посту Сергея Семака , то его команду надо было перетряхнуть. Тем более что не все тренеры, которые сидят на лавке с Семаком, готовы двигать команду вперед.

Не буду говорить по персоналиям, но я бы обязательно поменял тренерский штаб, усилил бы его. Нужен новый подход к иностранцам, нужны индивидуальные беседы с ними. Потому что у тех же бразильцев «Зенита» всегда продолжается карнавал, и отдача из года в год от них снижается.

– Смена одних бразильцев на других может не дать эффекта?

– Может не дать. Тем более что мы всегда слышим разговоры: то один бразилец «Зенита» захотел домой, то другой. И, хотя эту информацию распространяют агенты, они так или иначе лицо игроков. Многие им верят, – сказал бывший президент петербуржцев.