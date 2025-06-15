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Актер Глинников: «Я за «Краснодар» рад, «Зенит» поднадоел с шестью чемпионствами подряд. Это такая же радость, если бы Баджо забил тот пенальти бразильцам в финале ЧМ-1994»

Актер Илья Глинников рад чемпионству «Краснодара» – «Зенит» ему поднадоел.

«Краснодар» в первые в истории стал чемпионом России. «Зенит», шесть раз подряд бравший титул в Мир РПЛ, стал вторым, отстав на одно очко.

«Зенит» поднадоел с шестью чемпионствами подряд. Я за «Краснодар» очень рад.

В РПЛ произошло величайшее дело, потому что 18 лет назад мы даже не знали о таком клубе. Это такая же радость, если бы Роберто Баджо все-таки забил бы этот пенальти бразильцам на чемпионате мира-1994 (0:0, пенальти – 3:2; у итальянцев в финале также не забили Франко Барези и Даниэле Массаро – Спортс’‘).

Это история про то, как важно изменить что-то. И эти ребята реально изменили. Это какое-то чудо, как забить гол на последней минуте», – сказал Глинников.

Илья наиболее известен по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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