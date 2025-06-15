Березовский о «Зените»: «Можно занять первое место и в сотый сезон. Концовка прошлого сезона подстегнет для дальнейших свершений»

Роман Березовский высказался о мотивации «Зенита» в следующем сезоне Мир РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в таблице чемпионата России по итогам сезона-2024/25, отстав от «Краснодара» на 1 очко.

«Концовка прошлого сезона подстегнет футболистов и всех работников клуба для дальнейших высоких свершений. Возможно, будут перестановки, обновления состава.

«Зенит » в последние годы всегда был претендентом на чемпионство. Можно занять первое место и в сотый сезон», – сказал бывший вратарь сине-бело-голубых.