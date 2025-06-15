Березовский о «Зените»: «Можно занять первое место и в сотый сезон. Концовка прошлого сезона подстегнет для дальнейших свершений»
Роман Березовский высказался о мотивации «Зенита» в следующем сезоне Мир РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга занял 2-е место в таблице чемпионата России по итогам сезона-2024/25, отстав от «Краснодара» на 1 очко.
«Концовка прошлого сезона подстегнет футболистов и всех работников клуба для дальнейших высоких свершений. Возможно, будут перестановки, обновления состава.
«Зенит» в последние годы всегда был претендентом на чемпионство. Можно занять первое место и в сотый сезон», – сказал бывший вратарь сине-бело-голубых.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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