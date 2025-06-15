«Айнтрахт» готов заплатить 20 млн евро за Буркардта, но «Майнц» хочет больше за своего лучшего бомбардира

«Айнтрахт» хочет купить форварда «Майнца» Йонатана Буркардта.

Йонатан и клуб из Франкфурта уже согласовали условия контракта до лета 2030 года.

«Айнтрахт » оценивает трансфер 24-летнего немецкого нападающего в 20 миллионов евро, но «Майнц» хочет получить больше, сообщает Bild.

Ранее утверждалось , что «Майнц » потребует 35-40 млн евро за Буркардта , который интересен «Баварии» и «Байеру».

Йонатан забил 18 голов в 29 матчах чемпионата Германии. Он стал лучшим бомбардиром команды и 4-м в Бундеслиге. Подробная статистика игрока сборной Германии – здесь .