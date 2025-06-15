Компани о разгроме «Окленда»: «Забить 10 голов глубоко обороняющемуся сопернику – это не что-то само собой разумеющееся. «Бавария» играла по-серьезному»

Венсан Компани подвел итоги игры с «Окленд Сити» (10:0) на клубном ЧМ.

«Работа выполнена. Мы играли по-серьезному, сделали то, что должны были. Возможно, разность голов сыграет свою роль в этой группе, так что победа в десять мячей важна.

Когда соперник глубоко обороняется, забить 10 голов – это не что-то само собой разумеющееся.

Самым ярким моментом стало то, как вернулся [после травмы] Джамал Мусиала . Это хороший фундамент для оставшейся части турнира», – сказал главный тренер «Баварии».