Компани о разгроме «Окленда»: «Забить 10 голов глубоко обороняющемуся сопернику – это не что-то само собой разумеющееся. «Бавария» играла по-серьезному»
Венсан Компани подвел итоги игры с «Окленд Сити» (10:0) на клубном ЧМ.
«Работа выполнена. Мы играли по-серьезному, сделали то, что должны были. Возможно, разность голов сыграет свою роль в этой группе, так что победа в десять мячей важна.
Когда соперник глубоко обороняется, забить 10 голов – это не что-то само собой разумеющееся.
Самым ярким моментом стало то, как вернулся [после травмы] Джамал Мусиала. Это хороший фундамент для оставшейся части турнира», – сказал главный тренер «Баварии».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
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