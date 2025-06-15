«Бавария» всухую выиграла 5 из 6 последних матчей, общий счет – 26:3
«Бавария» одержала пять побед в шести последних матчах.
Команда Венсана Компани сегодня разгромила «Окленд Сити» на клубном чемпионате мира – 10:0.
С 19 апреля мюнхенцы также обыграли «Хайденхайм» (4:0), «Майнц» (3:0), «Боруссию» Менхенгладбах (2:0) и «Хоффенхайм» (4:0) и сыграли вничью с «Лейпцигом» (3:3).
21 июня «Бавария» встретится с «Бока Хуниорс».
Чего добьется Карпин в «Динамо»?19929 голосов
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Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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