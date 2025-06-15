«Бавария» всухую выиграла 5 из 6 последних матчей, общий счет – 26:3

«Бавария» одержала пять побед в шести последних матчах.

Команда Венсана Компани сегодня разгромила «Окленд Сити » на клубном чемпионате мира – 10:0.

С 19 апреля мюнхенцы также обыграли «Хайденхайм» (4:0), «Майнц» (3:0), «Боруссию» Менхенгладбах (2:0) и «Хоффенхайм» (4:0) и сыграли вничью с «Лейпцигом» (3:3).

21 июня «Бавария » встретится с «Бока Хуниорс».