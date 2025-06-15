Мусиала сделал хет-трик за 23 минуты в матче КЧМ с «Оклендом». Хавбек «Баварии» во 2-й раз в карьере забил три гола за игру
Джамал Мусиала сделал хет-трик за 23 минуты в первом матче на клубном ЧМ.
«Бавария» разгромила «Окленд Сити» (10:0) в 1-м туре группового этапа КЧМ.
22-летний полузащитник сборной Германии вышел на замену на 61-й минуте вместо форварда Харри Кейна.
На 67-й минуте Джамал забил седьмой гол своей команды с передачи Томаса Мюллера. На 73-й он реализовал пенальти, который заработал сам. На 84-й хавбек сделал хет-трик, перехватив мяч после ошибки соперника.
Это второй хет-трик для Мусиалы на взрослом уровне. Он забивал три гола «Майнцу» в матче Кубка Германии (4:0) в октябре 2024 года.
Подробная статистика выступлений футболиста – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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