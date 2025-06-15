10:0 – повторение крупнейшей победы «Баварии» в международном матче

«Бавария» еще никогда не побеждала на международной арене крупнее, чем сегодня.

Команда Венсана Компани разгромила «Окленд Сити » со счетом 10:0 на клубном чемпионате мира.

Лишь раз в своей истории «Бавария » побеждала в турнире ФИФА или УЕФА с подобной разницей. В сентябре 1983 года она обыграла «Анортосис » с аналогичным счетом – 10:0.