10:0 – повторение крупнейшей победы «Баварии» в международном матче
«Бавария» еще никогда не побеждала на международной арене крупнее, чем сегодня.
Команда Венсана Компани разгромила «Окленд Сити» со счетом 10:0 на клубном чемпионате мира.
Лишь раз в своей истории «Бавария» побеждала в турнире ФИФА или УЕФА с подобной разницей. В сентябре 1983 года она обыграла «Анортосис» с аналогичным счетом – 10:0.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?19932 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Баварии»
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