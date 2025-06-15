«Де Брюйне в «Наполи» – это как Роналду в «Ювентусе», трансфер того же калибра». Журналист Пасторе о бельгийце

Итальянский журналист сравнил Кевина де Брюйне с Криштиану Роналду.

«Наполи» подписал 33-летнего хавбека сборной Бельгии , который перешел из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

«Этот трансфер станет лучшим на итальянском рынке. Де Брюйне в «Наполи» – это сделка того же калибра, что и переход Роналду в «Ювентус ».

У бельгийца все в порядке. Да, он провел не лучший для себя сезон, идет на спад, но он все еще тот футболист, который определяет игру команды, он способен делать это и в Серии А.

И у него невероятный вес в мире футбола с точки зрения резюме», – сказал Джузеппе Пасторе для Cronache di Spogliatoio.

Де Брюйне – в «Наполи». Там как раз нужен такой творец