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  • «Де Брюйне в «Наполи» – это как Роналду в «Ювентусе», трансфер того же калибра». Журналист Пасторе о бельгийце
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«Де Брюйне в «Наполи» – это как Роналду в «Ювентусе», трансфер того же калибра». Журналист Пасторе о бельгийце

Итальянский журналист сравнил Кевина де Брюйне с Криштиану Роналду.

«Наполи» подписал 33-летнего хавбека сборной Бельгии, который перешел из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.

«Этот трансфер станет лучшим на итальянском рынке. Де Брюйне в «Наполи» – это сделка того же калибра, что и переход Роналду в «Ювентус».

У бельгийца все в порядке. Да, он провел не лучший для себя сезон, идет на спад, но он все еще тот футболист, который определяет игру команды, он способен делать это и в Серии А.

И у него невероятный вес в мире футбола с точки зрения резюме», – сказал Джузеппе Пасторе для Cronache di Spogliatoio.

Де Брюйне – в «Наполи». Там как раз нужен такой творец

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: TuttoMercatoWeb
logoКевин де Брюйне
logoКриштиану Роналду
logoСборная Бельгии по футболу
logoЮвентус
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoСборная Португалии по футболу
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