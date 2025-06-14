Де Брюйне о переходе в «Наполи»: «Я победитель, ненавижу проигрывать. Команда хочет побеждать – надеюсь помочь ей реализовать амбиции. Фанаты немного сумасшедшие – это хорошо»

Кевин де Брюйне прокомментировал переход в «Наполи».

«Я победитель, я хочу выигрывать матчи. И так было всегда, я ненавижу проигрывать.

В прошлом сезоне команда завоевала скудетто и будет выступать в Лиге чемпионов. Надеюсь, вместе мы сможем создать что-то хорошее. Команда хочет побеждать, она амбициозна, она выглядит качественно собранной, так что этот проект показался мне привлекательным. Надеюсь, смогу помочь команде реализовать амбиции.

Помню, как шумно было [когда фанаты приветствовали меня по прилете на медосмотр]. Они немного сумасшедшие! Но это хорошо. Думаю, я немного представляю, как все устроено в Неаполе, насколько город поддерживает команду, и это одна из причин моего перехода», – сказал полузащитник.

Де Брюйне – в «Наполи». Там как раз нужен такой творец