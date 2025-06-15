Шерки хочет «Золотой мяч»: «Родри выиграл его в «Ман Сити», это возможно – и я здесь ради этого»
Райан Шерки нацелился на «Золотой мяч».
«Посмотрите на Родри, он выиграл «Золотой мяч» здесь. Очевидно, что в «Манчестер Сити» это возможно, и я здесь ради этого.
Я хочу побеждать, и «Манчестер Сити», думаю, хочет выиграть все турниры. Так еще лучше для меня», – сказал полузащитник, приобретенный у «Лиона».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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