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Шерки хочет «Золотой мяч»: «Родри выиграл его в «Ман Сити», это возможно – и я здесь ради этого»

Райан Шерки нацелился на «Золотой мяч».

«Посмотрите на Родри, он выиграл «Золотой мяч» здесь. Очевидно, что в «Манчестер Сити» это возможно, и я здесь ради этого.

Я хочу побеждать, и «Манчестер Сити», думаю, хочет выиграть все турниры. Так еще лучше для меня», – сказал полузащитник, приобретенный у «Лиона».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoРайан Шерки
logoРодри
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЗолотой мяч
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