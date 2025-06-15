Шерки хочет «Золотой мяч»: «Родри выиграл его в «Ман Сити», это возможно – и я здесь ради этого»

Райан Шерки нацелился на «Золотой мяч».

«Посмотрите на Родри , он выиграл «Золотой мяч » здесь. Очевидно, что в «Манчестер Сити » это возможно, и я здесь ради этого.

Я хочу побеждать, и «Манчестер Сити», думаю, хочет выиграть все турниры. Так еще лучше для меня», – сказал полузащитник, приобретенный у «Лиона».