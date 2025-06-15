Райан Шерки: «Я больше увлекаюсь футболом старой школы, современный не такой красивый. Хочу немного разжечь это пламя»

Райан Шерки рассказал, что предпочитает олдскульный футбол современному.

«Я немного больше увлекаюсь футболом старой школы благодаря отцу и братьям.

Футбол в наши дни не такой красивый, как раньше. Сегодня мы меньше промахиваемся, и в то же время меньше стараемся.

Поэтому, конечно, я хочу немного разжечь это пламя», – заявил 21-летний полузащитник, перешедший в «Манчестер Сити » из «Лиона ».