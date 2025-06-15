Агуэро проиграл $10 тысяч. Он поставил на победу «Интер Майами» в матче против «Аль-Ахли»

Серхио Агуэро проиграл крупную сумму на матче открытия клубного ЧМ между «Интер Майами» и «Аль-Ахли».

Экс-форвард сборной Аргентины поставил 10 тысяч долларов на победу «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Потенциальный выигрыш мог составить 20,6 тысяч долларов.

«Интер Майами» и «Аль-Ахли» сыграли 0:0.

Фото: соцсети Агуэро.

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