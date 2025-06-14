Бартон – Карлу III и Трампу: «С днем рождения! Не могли бы вы помочь уладить историю с Израилем и Ираном? Заранее спасибо»
Джоуи Бартон обратился к Карлу III из-за конфликта Израиля и Ирана.
«C днем рождения, Король (так называемый официальный день рождения короля отмечается в Великобритании в первую, вторую или третью субботу июня, при этом нынешний монарх родился 14 ноября – Спортс”)!
С днем рождения, Дональд Трамп!
Не могли бы вы помочь уладить эту историю с Израилем и Ираном? Заранее спасибо – и долгих лет жизни», – написал экс-хавбек «Манчестер Сити».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Джоуи Бартона
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