Бартон – Карлу III и Трампу: «С днем рождения! Не могли бы вы помочь уладить историю с Израилем и Ираном? Заранее спасибо»

Джоуи Бартон обратился к Карлу III из-за конфликта Израиля и Ирана.

«C днем рождения, Король (так называемый официальный день рождения короля отмечается в Великобритании в первую, вторую или третью субботу июня, при этом нынешний монарх родился 14 ноября – Спортс”)!

С днем рождения, Дональд Трамп!

Не могли бы вы помочь уладить эту историю с Израилем и Ираном? Заранее спасибо – и долгих лет жизни», – написал экс-хавбек «Манчестер Сити».