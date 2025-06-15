Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»

Мартин Демичелис считает, что не стоит ни с кем сравнивать Франко Мастантуоно.

Ранее 17-летний аргентинский вингер официально перешел в «Реал Мадрид » из «Ривер Плейт».

– Вас беспокоят сравнения, которые начинают появляться?

– Франко не следует сравнивать ни с кем; мы должны следить за его развитием и наслаждаться им.

Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Мы должны заботиться о нем, сопровождать его, а не сравнивать его.

– Является ли он игроком, который ознаменует эпоху?

– Он уже делает это, даже не став взрослым. Дебютант «Ривер Плейт» в 16 лет, самый молодой игрок, игравший за взрослую сборную чемпионов мира, которого продали за 45 млн в подростковом возрасте... Называйте это эпохой или как хотите, но это уже реальность, он сияет в настоящем, – заявил бывший тренер «Ривер Плейт ».

Демичелис о Мастантуоно: «Такой талант встречается редко, он абсолютно невероятен. В свой последний день в «Ривере» я сказал ему: «В следующий раз я увижу тебя в футболке «Реала»

Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Cравнивать его с Месси и Марадоной слишком рано, они были гениями. Он может стать гением и лидером «Реала» через несколько лет»