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Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»

Мартин Демичелис считает, что не стоит ни с кем сравнивать Франко Мастантуоно.

Ранее 17-летний аргентинский вингер официально перешел в «Реал Мадрид» из «Ривер Плейт».

– Вас беспокоят сравнения, которые начинают появляться?

– Франко не следует сравнивать ни с кем; мы должны следить за его развитием и наслаждаться им.

Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Мы должны заботиться о нем, сопровождать его, а не сравнивать его.

– Является ли он игроком, который ознаменует эпоху?

– Он уже делает это, даже не став взрослым. Дебютант «Ривер Плейт» в 16 лет, самый молодой игрок, игравший за взрослую сборную чемпионов мира, которого продали за 45 млн в подростковом возрасте... Называйте это эпохой или как хотите, но это уже реальность, он сияет в настоящем, – заявил бывший тренер «Ривер Плейт».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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