«Реал» еще не договорился с «Бенфикой» о трансфере Каррераса. Защитник сыграет за португальцев на КЧМ (The Athletic)
Альваро Фернандес Каррерас не сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира.
Мадридский клуб еще не договорился с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего защитника, сообщает The Athletic.
«Сливочные» хотели подписать игрока перед клубным чемпионатом мира, но сейчас ожидается, что он примет участие в этом турнире в составе своей нынешней команды.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии Каррерас провел 32 матча, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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