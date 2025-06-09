«Реал» еще не договорился с «Бенфикой» о трансфере Каррераса. Защитник сыграет за португальцев на КЧМ (The Athletic)

Альваро Фернандес Каррерас не сыграет за «Реал» на клубном чемпионате мира.

Мадридский клуб еще не договорился с «Бенфикой» о трансфере 22-летнего защитника, сообщает The Athletic.

«Сливочные» хотели подписать игрока перед клубным чемпионатом мира, но сейчас ожидается, что он примет участие в этом турнире в составе своей нынешней команды.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Каррерас провел 32 матча, отличившись 3 голами и 1 ассистом. Его статистика – здесь .