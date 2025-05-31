«Реалу» интересен Льюис-Скелли. Контракт 18-летнего защитника с «Арсеналом» рассчитан до 2026-го
Майлз Льюис-Скелли привлек внимание «Реала».
CaughtOffside со ссылкой на журналиста The Guardian Джонатана Уилсона сообщает, что мадридцы следят за защитником и его непростыми переговорами с «Арсеналом» о новом контракте.
Действующий договор 18-летнего футболиста сборной Англии рассчитан до лета 2026 года.
Льюис-Скелли провел 23 матча в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CaughtOffside
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