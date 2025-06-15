Роналду выложил фото с сыном, где они оба без футболок в зале: «Какой папа, такой и сын 😂 💪🏼»
Криштиану Роналду выложил фото с сыном, где они оба без футболок в зале.
«Какой папа, такой и сын 😂 💪🏼», – таким текстом 40-летний форвард «Аль-Насра» подписал фото.
Напомним, 14-летний сын Роналду ранее дебютировал в составе сборной Португалии U15.
Фото: x.com/Cristiano
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
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