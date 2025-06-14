«Очень хотелось рассказать, что я тоже Рональдо». Ушенко о встрече с Криштиану

Рональдо Ушенко рассказал о встрече с Криштиану Роналду.

«Мой первый матч – Лига чемпионов , ЦСКА против «Реала » в «Лужниках» в 2012-м. Папа друга договорился, чтобы мы выводили игроков на поле. В подтрибунке мы долго ждали футболистов. С нами поздоровались Серхио Рамос и Пепе, но я ждал Роналду.

До игры много думал: «Блин, я сегодня увижу Роналду». Конечно, я мечтал вывести его. Но достался Сергей Игнашевич , а друг выводил Икера Касильяса . Даже хотел поменяться с парнем, который выводил Криштиану. Очень хотелось сказать Кришу , что я тоже Рональдо.

Криштиану появился последним, когда уже пора было выходить на поле – даже отбить пятерку не удалось.

Впечатление от Криштиану – шок. Он притягивает внимание. Стою в подтрибунке, вижу – выходит. Он подпрыгнул, и его ноги оказались выше моей головы. Самое яркое футбольное впечатление из детства. Увидеть Касильяса, Пепе и Рамоса – круто. Но Роналду – это другое. Мой тезка, мой кумир», – рассказал защитник «Эгриси ».

«Папа из Молдавии, мама – из Приднестровья. Португальских или бразильский корней нет». Почему Ушенко назвали Рональдо?