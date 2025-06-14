«Порту» грозит «Барсе» судом и разрывом отношений, если каталонцы подпишут 16-летнего Варелу из «Динамо» Загреб. Португальцы считают, что игрока «похитили» из их академии

«Порту» готов судиться с «Барсой», если каталонцы купят 16-летнего игрока.

Как сообщает Diario Sport, португальский клуб через своего президента Андре Виллаша-Боаша направил письмо в «Барселону» и в Испанскую футбольную федерацию с просьбой подтвердить, собирается ли каталонский клуб приобрести права на 16-летнего Кардозу Варелу, который с февраля выступает за загребское «Динамо ».

«Порту» считает, что футболиста «похитили» из страны, чтобы перевезти его в хорватский клуб, который стал бы промежуточном этапом перед переходом в команду топ-уровня.

Клуб намерен заблокировать сделку и пригрозил «Барселоне» разрывом институциональных отношений, если сине-гранатовые подпишут игрока. Переговоры о трансфере футболиста прошли в четверг в Барселоне с участием спортивного директора Деку и агента футболиста Энди Бары, также представляющего Дани Ольмо.

По словам источника, уже в академии «Порту» Варела считался восходящей звездой, португальцы хотели продлить с ним контракт, но соглашение достигнуто не было, и, как утверждается, в один день он просто исчез с тренировок и покинул страну. В клубе выяснили, что его агенты увезли его в Хорватию.

«Порту» подал жалобу – за нарушение контракта и за похищение несовершеннолетнего игрока. Дело находится на рассмотрении ФИФА.

Сейчас португалец выступает за молодежные команды «Динамо» Загреб. УЕФА пока не вмешивался в ситуацию.

Агент Варелы предложил игрока «Барселоне», сделка может быть закрыта за пять миллионов евро, при этом вингер останется в Хорватии еще на год для продолжения развития. Именно эти переговоры привели «Порту» в ярость.

Клуб дал понять «Барсе», что готов отстаивать свои интересы в юридическом поле против любого, кто собирается приобрести футболиста.