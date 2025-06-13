Сане об уходе из «Баварии»: «Решение далось нелегко, я чувствовал себя как дома, хотя здесь не всегда было просто»

Лерой Сане прокомментировал уход из «Баварии» в «Галатасарай».

29-летний немецкий игрок подписал с турецким клубом контракт на три года. Соглашение вступит в силу с 1 июля 2025 года.

«Решение далось мне нелегко. Время, проведенное здесь, не всегда было простым, но было и много ярких моментов. Я чувствовал себя как дома, последний сезон мне тоже очень понравился, и за эти годы у меня появилось много друзей в команде.

Несмотря на сообщения СМИ, стопроцентной договоренности [о продлении контракта] с «Баварией » никогда не было. К сожалению, это создало ненужное давление на все вовлеченные стороны. Но теперь все так, как есть – я ни на кого не злюсь.

Думаю, что адаптация в «Галатасарае » не будет для меня сложной. Ведь там очень много игроков, которые говорят по-немецки», – сказал Лерой Сане .

Также он прокомментировал свои шансы попасть в сборную Германии на чемпионат мира-2026.

«Понимаю дискуссию по этому поводу, но лучше просто подождать. Я перешел в команду, где я номер 1, и хочу здесь взять на себя лидерскую роль.

Мы будем играть в Лиге чемпионов и ставим перед собой амбициозные цели. Так что у меня будет достаточно возможностей проявить себя на высоком уровне», – заявил вингер «Баварии».

Сане – в «Галатасарае». Хотел остаться в «Баварии», но теперь уходит бесплатно