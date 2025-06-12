Сане до перехода в «Галатасарай» сыграет за «Баварию» на КЧМ до 30 июня – три матча в группе и, возможно, в 1/8 финала
Лерой Сане сыграет за «Баварию» на КЧМ.
29-летний вингер перешел в «Галатасарай» на правах свободного агента. Сане присоединится к клубу после окончания контракта с «Баварией» – 30 июня.
До этого немец игрок будет выступать за мюнхенцев на клубном чемпионате мира. Об этом сообщил спортивный директор Макс Эберль.
«Если у игрока появляется другое предложение и он его принимает – это совершенно нормально. Это законно. И тот факт, что между нами не осталось обиды, подтверждается тем, что мы вместе решили: он проведет с нами групповые матчи и, возможно, 1/8 финала клубного чемпионата мира», – сказал Эберль.
На групповом этапе КЧМ «Бавария» встретится с «Окленд Сити» (15 июня), «Бока Хуниорс» (21 июня) и «Бенфикой» (24 июня).
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Баварии»
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