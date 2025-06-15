Дуглас Луис перепутал Кефрена Тюрама с его братом Маркусом, отметив форварда «Интера» на фото с игроками «Ювентуса». Хавбеку пришлось удалить снимок
Дуглас Луис перепутал Кефрена Тюрама с его братом Маркусом на фото «Ювентуса».
Итальянский клуб прилетел в США на клубный чемпионат мира.
В самолете хавбек «Ювентуса» сделал фото с партнерами по команде Пьером Калулу, Франсишку Консейсау, Алберту Коштой и Кефреном Тюрамом, а затем выложил его в соцсетях.
Однако вместо Кефрена он поставил тег его брата, нападающего «Интера» Маркуса Тюрама, на что обратили внимание пользователи.
Луису пришлось удалить фото и выложить новый пост.
Фото: instagram.com/dgoficial/
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Adnkronos
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