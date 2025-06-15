Дуглас Луис перепутал Кефрена Тюрама с его братом Маркусом, отметив форварда «Интера» на фото с игроками «Ювентуса». Хавбеку пришлось удалить снимок

Дуглас Луис перепутал Кефрена Тюрама с его братом Маркусом на фото «Ювентуса».

Итальянский клуб прилетел в США на клубный чемпионат мира.

В самолете хавбек «Ювентуса» сделал фото с партнерами по команде Пьером Калулу , Франсишку Консейсау , Алберту Коштой и Кефреном Тюрамом, а затем выложил его в соцсетях.

Однако вместо Кефрена он поставил тег его брата, нападающего «Интера» Маркуса Тюрама , на что обратили внимание пользователи.

Луису пришлось удалить фото и выложить новый пост.

Фото: instagram.com/dgoficial/