«МЮ» и «Ливерпулю» интересен Ким Мин Чжэ. Конкретных предложений по защитнику «Баварии» пока не было (Кристиан Фальк)
Ким Мин Чжэ интересен «Ливерпулю» и «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, решение о будущем защитника «Баварии» пока не принято. Никаких переговоров с представителями игрока со стороны клубов также не было.
К 28-летнему игроку есть интерес из Саудовской Аравии, и он не исключил перехода туда. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также присматриваются к футболисту, но пока непонятно, станет ли их интерес более конкретным. Также ходят слухи, что подписать корейца хотели бы еще два клуба Премьер-лиги.
Отмечается, что «Бавария» может согласиться на продажу, однако предложений по защитнику все еще нет.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Daily Briefing
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