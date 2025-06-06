«Бавария» попросила агента найти Киму клуб в Серии А и хочет больше 30 млн евро. Один из вариантов – «Милан» (GdS)
Ким Мин Чжэ может вернуться в Серию А.
Ранее появилась информация, что центральный защитник «Баварии» может покинуть мюнхенский клуб.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, немецкий клуб попросил известного итальянского агента найти футболисту команду в Серии А.
Одним из вариантов продолжения карьеры для игрока является «Милан».
Но возможному трансферу препятствуют два фактора – трансферная стоимость и зарплата игрока.
«Бавария» не готова отдать футболиста в аренду и рассчитывает продать его за сумму выше 30 миллионов евро. Зарплата Ким Мин Чжэ с учетом бонусов достигает 8-9 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне защитник провел 27 матчей в Бундеслиге. В Серии А он выступал за «Наполи», с которым выиграл чемпионский титул в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: La Gazzetta dello Sport
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