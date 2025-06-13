«Аль-Насру» Роналду интересен Ким Мин Чжэ. Защитник «Баварии» согласен на переход

Ким Мин Чжэ может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее появилась информация , что центральный защитник «Баварии» может покинуть мюнхенский клуб.

Подписать футболиста намерен «Аль-Наср », который пытается договориться с представителями футболиста.

Отмечается, что сам Ким Мин Чжэ готов к переходу в саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду.

В прошлом сезоне футболист провел 27 матчей в Бундеслиге и забил два мяча.