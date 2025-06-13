«Аль-Насру» Роналду интересен Ким Мин Чжэ. Защитник «Баварии» согласен на переход
Ким Мин Чжэ может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее появилась информация, что центральный защитник «Баварии» может покинуть мюнхенский клуб.
Подписать футболиста намерен «Аль-Наср», который пытается договориться с представителями футболиста.
Отмечается, что сам Ким Мин Чжэ готов к переходу в саудовский клуб, за который играет Криштиану Роналду.
В прошлом сезоне футболист провел 27 матчей в Бундеслиге и забил два мяча.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Санти Ауны
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