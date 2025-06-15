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Месси отметился 2 ударами в створ в 1-м матче на КЧМ с «Аль-Ахли». У него 0+0 в 3 последних матчах за «Интер Майами» и сборную Аргентины

Лионель Месси отметился 2 ударами в створ в 1-м матче на КЧМ с «Аль-Ахли».

Форвард «Интер Майами» полностью отыграл первый матч на клубном чемпионате мира – против египетского «Аль-Ахли» (0:0). 

37-летний аргентинец завершил без результативных действий третью игру подряд – ранее он не отметился голами и ассистами в играх за сборную Аргентины с Чили и Колумбией в квалификации ЧМ-2026. 

В матче открытия КЧМ Месси нанес 2 удара в створ ворот и подал 7 угловых.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт МЛС
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