Макрон – Энрике: «Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде и создали правильный менталитет»
Эммануэль Макрон отметил роль Луиса Энрике в победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
В финале турнира парижане разгромили «Интер» (5:0).
«Дорогой Луис, эта победа одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде. Вы создали [правильный] менталитет», – сказал президент Франции, обращаясь к тренеру «ПСЖ» во время торжественного приема команды в Елисейском дворце.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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