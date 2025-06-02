Макрон – Энрике: «Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде и создали правильный менталитет»

Эммануэль Макрон отметил роль Луиса Энрике в победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В финале турнира парижане разгромили «Интер» (5:0).

«Дорогой Луис, эта победа одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде. Вы создали [правильный] менталитет», – сказал президент Франции, обращаясь к тренеру «ПСЖ » во время торжественного приема команды в Елисейском дворце.