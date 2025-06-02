Журналист Балаге об Энрике: «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» решили отказаться от него, Эмери советовал «Арсеналу» нанять его. Луис всегда вынашивал идею возглавил английский клуб»

Гильем Балаге заявил, что английские клубы отказывались нанимать Луиса Энрике.

«За годы, прошедшие с тех пор, как он стал главным тренером «Барселоны Б», английские команды рассматривали Луиса Энрике и решили отказаться от него. Среди них: «Челси », «Манчестер Юнайтед », «Тоттенхэм ».

Когда «Арсенал » обратился к Унаи Эмери , он посоветовал им нанять Луиса Энрике.

Были команды, которые рассматривали его, но он отверг эту идею: «Суонси », «Лидс », «Астон Вилла ». Я уверен, что их больше.

Он всегда вынашивал идею в какой-то момент возглавить английский клуб», – написал испанский журналист.

Макрон – Энрике: «Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде и создали правильный менталитет»