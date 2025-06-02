Журналист Балаге об Энрике: «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» решили отказаться от него, Эмери советовал «Арсеналу» нанять его. Луис всегда вынашивал идею возглавил английский клуб»
Гильем Балаге заявил, что английские клубы отказывались нанимать Луиса Энрике.
«За годы, прошедшие с тех пор, как он стал главным тренером «Барселоны Б», английские команды рассматривали Луиса Энрике и решили отказаться от него. Среди них: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».
Когда «Арсенал» обратился к Унаи Эмери, он посоветовал им нанять Луиса Энрике.
Были команды, которые рассматривали его, но он отверг эту идею: «Суонси», «Лидс», «Астон Вилла». Я уверен, что их больше.
Он всегда вынашивал идею в какой-то момент возглавить английский клуб», – написал испанский журналист.
Макрон – Энрике: «Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде и создали правильный менталитет»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Гильема Балаге
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