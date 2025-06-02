  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналист Балаге об Энрике: «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» решили отказаться от него, Эмери советовал «Арсеналу» нанять его. Луис всегда вынашивал идею возглавил английский клуб»
15

Журналист Балаге об Энрике: «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм» решили отказаться от него, Эмери советовал «Арсеналу» нанять его. Луис всегда вынашивал идею возглавил английский клуб»

Гильем Балаге заявил, что английские клубы отказывались нанимать Луиса Энрике.

«За годы, прошедшие с тех пор, как он стал главным тренером «Барселоны Б», английские команды рассматривали Луиса Энрике и решили отказаться от него. Среди них: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

Когда «Арсенал» обратился к Унаи Эмери, он посоветовал им нанять Луиса Энрике.

Были команды, которые рассматривали его, но он отверг эту идею: «Суонси», «Лидс», «Астон Вилла». Я уверен, что их больше.

Он всегда вынашивал идею в какой-то момент возглавить английский клуб», – написал испанский журналист.

Макрон – Энрике: «Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде и создали правильный менталитет»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Гильема Балаге
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoСуонси
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Уэльс
logoчемпионшип
logoУнаи Эмери
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoЛидс
logoАстон Вилла
logoЧелси
logoТоттенхэм
возможные трансферы
Гильем Балаге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макрон – Энрике: «Победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов одержана во многом благодаря вам. Вы придали силы команде и создали правильный менталитет»
222 июня, 05:58
«Реал»: «Поздравляем «ПСЖ» и нашего дорогого Луиса Энрике с заслуженной победой в ЛЧ»
251 июня, 11:45
Анри об Энрике: «Требл с «ПСЖ» немного ценнее, чем с «Барсой» и «Ман Сити» у Пепа. У клуба есть деньги, но они пошли в верном направлении»
571 июня, 10:03
Кассано об Энрике: «Месси среди тренеров, он ставит космический футбол. Луис – ценное дополнение к «ПСЖ»
121 июня, 08:16
Главные новости
Мастантуоно хочет перейти в «Реал», а не в «ПСЖ». У 17-летнего вингера «Ривер Плейт» 7+4 в 19 матчах сезона (The Athletic)
1321 минуту назад
Александр Мостовой: «Готов войти в штаб Семака, так же, как и в «Спартак» или «Динамо». Мои слова – намеки, но никто не соглашается. Не для того 25 лет играл, чтобы что-то специально делать»
3324 минуты назад
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
3236 минут назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
140 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
346 минут назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4350 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
758 минут назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
7сегодня, 12:23
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
13сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
13сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Антони интересен «Ювентусу». Вингер «МЮ» вряд ли вернется в «Бетис» и ищет новый клуб (UOL)
218 минут назад
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
939 минут назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
358 минут назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
459 минут назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
10сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26