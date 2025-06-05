Капитан сборной Нигерии о матче с Россией: «Для нас это не туристическая поездка, мы подходим к игре серьезно. Знаем, что ваша команда не пропускает давно, постараемся прервать серию»

Капитан сборной Нигерии рассказал о серьезном настрое команды на матч с Россией.

Товарищеский матч между национальными командами состоится 6 июня на московском стадионе «Лужники».

– Что скажете о Москве? Какие впечатления?

– Спасибо за прием в Москве. Я не в первый раз тут, ранее играл на чемпионате мира в России. Вчера мы посетили Красную площадь.

– Каких футболистов сборной России можете отметить?

– Наш тренер уже сказал, как мы выстроим игру. Для нас это не туристическая поездка, с нетерпением ждем игру. Я лично не так хорошо знаю российский футбол, в вашей команде были изменения. Изучили много видео, чтобы понять, что из себя представляет сборная России. Это сильная команда, подходим к игре серьезно. Знаем, что Россия не пропускает очень давно, постараемся изменить эту ситуацию, прервать серию.

– Какие сильные стороны выделите?

– Мы видели, что иногда ваша команда играет агрессивно, запугивает соперника. Для нас это хорошая возможность проявить себя. Это будет нелегкая задача. Но мы знаем, какие сильные и слабые стороны есть у сборной России, – сказал Уильям Трост-Эконг, выступающий за саудовский «Аль-Холуд».