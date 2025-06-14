«Крылья» хотят подписать Селихова. Клуб также рассматривает Дюпина, Кокарева и Имамова на позицию вратаря (Иван Карпов)
Александр Селихов может перейти в «Крылья Советов».
Голкипер «Урала» является приоритетным вариантом самарского клуба, сообщает инсайдер Иван Карпов.
«Крылья» также ведут переговоры по Юрию Дюпину (выступал за «Краснодар», ушел из клуба по окончании сезона), Никите Кокареву («Химки») и Исламу Имамову («СКА Хабаровск»).
Однако трансфер Селихова выглядит наиболее вероятно.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?13257 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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