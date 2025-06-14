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«Крылья» хотят подписать Селихова. Клуб также рассматривает Дюпина, Кокарева и Имамова на позицию вратаря (Иван Карпов)

Александр Селихов может перейти в «Крылья Советов».

Голкипер «Урала» является приоритетным вариантом самарского клуба, сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Крылья» также ведут переговоры по Юрию Дюпину (выступал за «Краснодар», ушел из клуба по окончании сезона), Никите Кокареву («Химки») и Исламу Имамову («СКА Хабаровск»).

Однако трансфер Селихова выглядит наиболее вероятно.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Дюпин
logoХимки
logoНикита Кокарев
logoУрал
logoПервая лига
logoКраснодар
возможные трансферы
logoСКА Хабаровск
logoАлександр Селихов
Ислам Имамов
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