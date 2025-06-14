«Крылья» хотят подписать Селихова. Клуб также рассматривает Дюпина, Кокарева и Имамова на позицию вратаря (Иван Карпов)

Александр Селихов может перейти в «Крылья Советов».

Голкипер «Урала » является приоритетным вариантом самарского клуба, сообщает инсайдер Иван Карпов.

«Крылья » также ведут переговоры по Юрию Дюпину (выступал за «Краснодар », ушел из клуба по окончании сезона), Никите Кокареву («Химки ») и Исламу Имамову («СКА Хабаровск »).

Однако трансфер Селихова выглядит наиболее вероятно.