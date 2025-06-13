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Осинькин про Гарре: «Очень качественный игрок, но после травмы не смог выйти на привычный уровень. И он хотел уйти, игра сбилась с командной на индивидуальную, что мешало всем»

Игорь Осинькин описал изменения в игре Бенхамина Гарре.

– Гарре – очень качественный игрок, который прекрасно провел первую часть сезона-2023/24. Потом у него случилась травма – и, к сожалению, в этот период в Самаре он так и не смог выйти на свой привычный уровень. Внутри «Крыльев» его оценивали как лидера, но он не мог набрать форму. 

Плюс Гарре хотел уйти – и в какой-то момент его игра сбилась с командной на индивидуальную, что мешало всем. Осенью Гарре в паре матчей даже не попал в старт, чего раньше нельзя было представить.

Гарре, которого мы хотели, остался в осени 2023-го.

– Как он тренировался, когда хотел уйти?

– Не могу предъявить даже малейших претензий: он очень хорошо работал, следил за восстановлением. С этой стороны Гарре топ-профессионал.

– «Крылья» ошиблись, не продав Гарре зимой 2024-го?

– Фактически у нас не было возможности его продать, потому что уже в январе 2024-го Гарре был не очень здоров. Он сделал операцию, нужно было восстанавливаться – уходило время. У нас просто не было конкретных предложений, когда Гарре был здоров. 

«Крылья» всегда считали: если игрок на пике и по нему приходит хорошее предложение, нужно соглашаться. Гарре не был бы исключением. Тем не менее считаю его покупку хорошим трансфером, который полностью себя оправдал – и в футбольном, и в финансовом планах.

– Гарре предложило агентство Ultimate Sports?

– Большинство потенциальных новичков «Крыльев» предлагали агенты. Это были не только Ultimate Sports: у нас были и сербские игроки, когда-то активно просматривали шведов. 

Я не помню, как именно было с Гарре: то ли мы его нашли – и переход осуществился благодаря Ultimate Sports, то ли они его предложили – и он нам понравился. Помню только, что Гарре был первым номером в наших списках. Пожалуй, это единственный случай, когда «Крыльям» удалось взять первого номера, – сказал бывший главный тренер «Крыльев Советов» в интервью Спортсу”.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИгорь Осинькин
logoСпортс
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logoпремьер-лига Россия
logoБенхамин Гарре
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