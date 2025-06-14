Наумов раскритиковал «Локо»: «Не удивлюсь, если Пиняев уйдет бесплатно в «Спартак», «Зенит», ЦСКА. В свое время Глушакову надоел бардак в клубе – и он стал чемпионом в «Спартаке»

Николай Наумов раскритиковал руководство «Локомотива».

«Пиняевым может заинтересоваться любой клуб из первой пятерки чемпионата: «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Это молодой и прогрессирующий футболист, играть хуже он точно не будет. У Пиняева миллион плюсов. Если он попадет в хорошую команду, то будет звездой.

С таким руководством «Локомотива» я не удивлюсь, если Пиняев уйдет бесплатно в команду первой пятерки. Он обязательно начнет говорить, что хочет трофеев. Это мотивация для футболиста.

Если игрок видит, что в клубе происходит бардак, то может задуматься об уходе. В свое время Глушакову надоел бардак в «Локомотиве» – и он ушел в «Спартак», где стал чемпионом. Такое может повториться», – заявил экс-президент железнодорожников.