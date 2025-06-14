Наумов раскритиковал «Локо»: «Не удивлюсь, если Пиняев уйдет бесплатно в «Спартак», «Зенит», ЦСКА. В свое время Глушакову надоел бардак в клубе – и он стал чемпионом в «Спартаке»
Николай Наумов раскритиковал руководство «Локомотива».
«Пиняевым может заинтересоваться любой клуб из первой пятерки чемпионата: «Спартак», «Зенит» или ЦСКА. Это молодой и прогрессирующий футболист, играть хуже он точно не будет. У Пиняева миллион плюсов. Если он попадет в хорошую команду, то будет звездой.
С таким руководством «Локомотива» я не удивлюсь, если Пиняев уйдет бесплатно в команду первой пятерки. Он обязательно начнет говорить, что хочет трофеев. Это мотивация для футболиста.
Если игрок видит, что в клубе происходит бардак, то может задуматься об уходе. В свое время Глушакову надоел бардак в «Локомотиве» – и он ушел в «Спартак», где стал чемпионом. Такое может повториться», – заявил экс-президент железнодорожников.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?12522 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости