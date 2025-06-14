«У нас футбольных людей больше, чем хороших тренеров. Могу назвать много футбольных людей, которые сейчас без работы. Не вижу перспектив Каннаваро в России». Колосков об итальянце в ЦСКА
Вячеслав Колосков сомневается в целесообразности приглашения Фабио Каннаваро.
Сообщалось, что итальянец может возглавить ЦСКА.
«Футбольный человек не значит, что хороший тренер. У нас футбольных людей больше, чем хороших тренеров. Могу назвать много футбольных людей, которые сейчас без работы.
Каннаваро – футбольный человек. Но хороший ли он тренер? Сомневаюсь. Пока он себя никак не зарекомендовал. Не вижу перспектив Каннаваро в России», – сказал почетный президент РФС.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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