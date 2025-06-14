«У нас футбольных людей больше, чем хороших тренеров. Могу назвать много футбольных людей, которые сейчас без работы. Не вижу перспектив Каннаваро в России». Колосков об итальянце в ЦСКА

Вячеслав Колосков сомневается в целесообразности приглашения Фабио Каннаваро.

Сообщалось, что итальянец может возглавить ЦСКА .

«Футбольный человек не значит, что хороший тренер. У нас футбольных людей больше, чем хороших тренеров. Могу назвать много футбольных людей, которые сейчас без работы.

Каннаваро – футбольный человек. Но хороший ли он тренер? Сомневаюсь. Пока он себя никак не зарекомендовал. Не вижу перспектив Каннаваро в России», – сказал почетный президент РФС .