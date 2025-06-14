Мостовой о Челестини в ЦСКА: «С Каннаваро было бы лучше. Все равно, это футбольный человек, это всегда плюс. Так и должно быть, это не я придумал!»

Александр Мостовой прокомментировал возможное назначение Фабио Челестини в ЦСКА.

Сообщалось , что швейцарский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера армейцев.

«Хорошо! Если бы был Фабио Каннаваро , было бы лучше (смеется). Все равно, это футбольный человек, это всегда плюс. Так и должно быть, это не я придумал! Футбольные люди должны работать.

Иностранец? А что такого? Может, в ЦСКА так захотели. Главное, чтобы был футбольный человек», – сказал бывший полузащитник сборной России.