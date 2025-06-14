ЦСКА и Челестини подпишут контракт в ближайшие 2 дня («Чемпионат»)
Фабио Челестини возглавит ЦСКА в ближайшее время.
Сообщалось, что швейцарский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера армейцев.
По информации «Чемпионата», стороны заключат контракт в ближайшие два дня. Заместитель генерального директора московского клуба Евгений Шевелев находится в Европе, где завершает сделку.
Ранее должность главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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