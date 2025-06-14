ЦСКА и Челестини подпишут контракт в ближайшие 2 дня («Чемпионат»)

Фабио Челестини возглавит ЦСКА в ближайшее время.

Сообщалось , что швейцарский специалист является основным кандидатом на пост главного тренера армейцев.

По информации «Чемпионата», стороны заключат контракт в ближайшие два дня. Заместитель генерального директора московского клуба Евгений Шевелев находится в Европе, где завершает сделку.

Ранее должность главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич.